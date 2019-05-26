وصول طائرة عسكرية كويتية للأردن محملة بمساعدات للاجئين السوريين

الكويت / الخليج 365

أعلنت الكويت، الأحد، إرسال طائرة عسكریة تابعة لوزارة الدفاع إلى الأردن محملة بنحو 13 طنا من المساعدات الإغاثیة العاجلة للاجئین السوریین.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن سفیر بلادها لدى الأردن، عزیز الدیحاني، أن الطائرة وصلت اليوم إلى الأردن حاملة مساعدات مقدمة من الھیئة الخیریة الإسلامیة العالمیة الكویتیة.

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وأوضح أن المساعدات تأتي بناء على توجیھات من أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتخفیف المعاناة الإنسانیة عن اللاجئین السوریین وتوفیر أھم احتیاجاتھم المعیشیة.

من جانبه، قال مساعد مشرف عام مكتب الھیئة الخیریة الإسلامیة في الأردن زیاد أبو طالب إن شحنة الإغاثة العاجلة للاجئین السوریین في الأردن تتضمن مواد غذائیة كالتمور ومستلزمات أسریة كالملابس والبطانیات والأحذیة.

ويعد الأردن من أكثر الدول تأثرا بما تشهده جارته الشمالية سوريا، حيث يستضيف على أرضه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.