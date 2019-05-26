الخارجية الفلسطينية: مرابطو الأقصى يواجهون وحدهم انتهاكات إسرائيل

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إن المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى "تُركوا وحدهم في مواجهة سياسة تهويده وتقسيمه، بينما أكثر من مليار مسلم يتجاهلون ما يتعرض له من مخاطر".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، وصل الخليج 365 نسخة منه؛ أدانت فيه اعتداءات الجيش الإسرائيلي على معتكفين بالمسجد الأقصى، وآخرها محاصرتهم بالمصلى القبلي صباح الأحد لتأمين اقتحام مستوطنين.

وأكدت الخارجية العزم على إثارة القضية في القمة الإسلامية المقررة بمكة المكرمة خلال أيام، رغم تأكيدها أن صدور بيانات إدانة وقرارات لن يكفي في ظل وجود العديد منها دون تطبيق.

وشدد البيان على خطورة تكثيف إسرائيل اعتداءاتها منذ بداية شهر رمضان المبارك، عبر الاقتحامات والحواجز والاعتداء بالضرب على المصلين والمعتكفين وإخراجهم بالقوة من المسجد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.