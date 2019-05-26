الجزائر توقف استحواذ "توتال" على أصول شركة أمريكية بحقول نفطية

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، وقف صفقة استحواذ شركة توتال الفرنسية على أصول "أناداركو" الأمريكية، في حقول نفطية وغازية جنوبي البلاد.

جاء ذلك، الأحد، في مؤتمر صحفي للوزير مصطفى عرقاب تابعته الخليج 365.

وذكر الوزير الجزائري، أنه تم مراسلة "أناداركو" بصفة رسمية حول الصفقة بينها وبين "توتال"، لكن الشركة الأمريكية لم ترد على تساؤلات الوزارة.

وأكد عرقاب أن عدم رد الشركة الأمريكية على تساؤلات وزارة الطاقة، يبطل صفقتها مع "توتال"، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة التساؤلات.

Advertisements

وأشار إلى أن سلطات بلاده ستعمل كل ما بوسعها، للحفاظ على المصالح الجزائرية؛ بما فيها استخدام حق الشفعة.

وحق الشفعة في الجزائر، قانون أقر قبل عقد، يتيح للدولة التدخل ومنع بيع أصول شركات أجنبية أو محلية لجهات أخرى أجنبية أو محلية خاصة، ويمنح الحق للدولة بشرائها.

وقبل أسابيع، أُعلن عن صفقة لاستحواذ شركة أوكسيدنتال بيتروليوم الأمريكية للطاقة (مقرها هيوستن بولاية تكساس) على شركة "أناداركو" مقابل 38 مليار دولار.

وعقب الإعلان، وقعت توتال الفرنسية، على اتفاق مع الشركة الأمريكية يقضي باستحواذها على الأصول التي تملكها "أناداركو" في القارة الإفريقية، مقابل 8.8 مليارات دولار (بما فيها الجزائر).

وتوجد "أناداركو" في الجزائر، منذ أكثر من عقدين (منذ 1998) وتدير حقولا نفطية وغازية جنوبي البلاد، بالشراكة مع سوناطراك الحكومية للمحروقات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.