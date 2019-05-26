صرف العطاء للدفعة الثالثة للمتقدمین على مبادرة “سند الزواج”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” الیوم (الأحد)، صرف العطاء للمتقدمین على مبادرة سند الزواج للدفعة الثالثة.

وتخطى عدد المستفيدين للدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10 آلاف مستفيد بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

يُشار إلى أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يُعد إحدى المبادرات الاجتماعیة والخیرية التي يتبناها ولي العهد الأمیر محمد بن سلمان، والتي تتنوع بین الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع؛ لمساندة المتزوجین حديثاً وتخفیف أعباء الزواج عنهم.