إصابة 26 معتمرًا إثر حادث تصادم في النورية

صحيفة الخليج الالكترونية أصيب 26 معتمر باصابات مختلفة تراوحت مابين المتوسطة والبسيطة وذلك اثر تصادم باص بطريق مكة المكرمة – المدينة المنورة. وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم باص في النورية طريق مكه المدينة وبه عدد من المصابين وفور تلقي البلاغ تم توجيه 11 فرقة إسعافية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان انه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت 23 إصابة إلى كلا من مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام أصابتين نقلت عن طريق فرقة الصحة إصابة رفضت النقل إلى المستشفى.

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