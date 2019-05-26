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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحظر عن استيراد البصل من مصر.. بعد إجراءات وشروط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، رفع الحظر عن استيراد البصل من جمهورية مصر العربية بعد أن كانت فرضته بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440هـ بسبب وجود نسب أعلى من المسموح بها عالميا من متبقيات المبيدات.
وأوضحت الوزارة صدور قرارها برفع الحظر بعد أن طبّق الجانب المصري عدداً من الإجراءات والشروط في منظومة الفحص والمتابعة، التي تكفل ضمان سلامة صادرات الخضار والفاكهة المصدرة للمملكة.
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