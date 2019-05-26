أمريكا تبني أخطر غواصة حربية في العالم.. هذه قدراتها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار سباق التسليح العسكري بين الدول الكبرى، دشنت الولايات المتحدة الأمريكية بدء العمل بمشروع "كولومبيا".

ويتضمن المشروع إنشاء جيل جديد من الغواصات الاستراتيجية الحربية فائقة القوة.

وذكرت جريدة أمريكية متخصصة أنه من المقرر إنشاء 14 غواصة من فئة "كولومبيا". ويجب أن يتسلم الأسطول الأمريكي أولى غواصات فئة "كولومبيا" خلال عام 2027.

وتُصنع غواصات فئة "كولومبيا" التي ستحل محل غواصات فئة "أوهايو" في الأسطول الأمريكي، لمواجهة الغواصات الروسية من فئة "بوري".

وستكون غواصات "كولومبيا" خفية يصعب اكتشافها بفضل كتم صوت محركها.

وذكرت جريدة "نافال توداي" نقلا عن صانع الغواصة الجديدة أنه سيتم تزويد غواصات "كولومبيا" بمعدات متطورة تجعل غواصات "كولومبيا" تتفوق على غيرها من الغواصات.

Advertisements

وستحمل غواصات "كولومبيا" مثل غواصات "أوهايو" صواريخ "ترايدينت" ولكن صاروخ "ترايدينت" الخاص بغواصات "كولومبيا" سيفوق نظيره الخاص بغواصات "أوهايو" دقة.

أما بالنسبة لغواصات "بوري" الروسية المزودة بصواريخ "بولافا" فيُزمع إنشاء 8 غواصات من هذه الفئة. وقد انضمت 3 غواصات منها إلى الأسطول الروسي.

يذكر أن القوات المسلحة الأمريكية هي القوة الأعظم في وقتنا الحالي، فهي اليد العليا في الكثير من القضايا وربما الكثير من القرارت المهمة.

وتمتلك القوات الخاصة الأمريكية (US Army Special Forces) 450,000 جندي يعمل في 135 دولة من أصل 195 دولة في العالم كله وتشمل المهام التي تقوم بها القوات المسلحة الأمريكية في تلك الدول ما يسمى بالحرب غير التقليدية (unconventional warefare) وتعني دعم القوات المسلحة الأمريكية لجهات مقاومة أو حركات التمرد في تلك البلاد.

كما تشمل أيضا قوات الدفاع المشترك (foreign internal defense) والتي تكون بهدف الدفاع عن الولايات المتحدة بالاشتراك مع قوى أجنبية أخرى كفرنسا وألمانيا ومكافحة الإرهاب (counterterrorism) وإلى غيرها من المهام الرئيسية للجيش.