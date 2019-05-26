الجيش اليمني يستعيد قرية شخب بعد هجوم على مواقع الحوثيين في شمال الضالع

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وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش والمقاومة سيطرا على قرية شخب شمال مديرية قعطبة (شمال الضالع) إثر هجوم على مواقع "أنصار الله"، من محورين الأول من اتجاه معزوب والعبارى، والثاني من جهة القفلة.

وأضاف أن معارك عنيفة أعقبت الهجوم الواسع للجيش، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من "أنصار الله" وفرار من تبقى إلى منطقة الزبيريات.

وأكد تقدم القوات باتجاه منطقة سليم التي تفصلها 3.5 كيلومتر عن شخب، وعن مدينة الفاخر تبعد نحو 6 كيلومترات.

وكان الجيش استعاد، السبت، مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة، بعد سيطرته على منطقة ‎باب غلق الاستراتيجية.

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وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.