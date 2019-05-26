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© REUTERS / Anees Mahyoub
وأضاف أن معارك عنيفة أعقبت الهجوم الواسع للجيش، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من "أنصار الله" وفرار من تبقى إلى منطقة الزبيريات.
وأكد تقدم القوات باتجاه منطقة سليم التي تفصلها 3.5 كيلومتر عن شخب، وعن مدينة الفاخر تبعد نحو 6 كيلومترات.
وكان الجيش استعاد، السبت، مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة، بعد سيطرته على منطقة باب غلق الاستراتيجية.
وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يستعيد قرية شخب بعد هجوم على مواقع الحوثيين في شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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