الأمن القومي الإيراني: دفاع الشعب اليمني عن نفسه مشروع في مواجهة الأعداء

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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن خسروي القول إن "دفاع الشعب اليمني دخل مرحلة لم يكن أعدائه يتصورونها أثناء التخطيط في شن العدوان على هذا البلد".
Twitter/alsouria
وتابع "إحدى بلدان جنوب الخليج الفارسي التي لديها ملف أسود في دعم المجموعات الإرهابية والجرائم الحربية بعثت مؤخرا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تزعم فيها أن إيران تزعزع السلام والأمن الدوليين وتعرض الصادرات واستقرار أسواق النفط العالمية للمخاطر".
وأضاف، المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي "خلال الأيام الماضية عمل هذا البلد على استخدام وسائل الإعلام الأمريكية والاقليمية وبث أخبارا مزيفة وهوليودية حول علاقة إيران بعمليات مواجهة الأعداء في اليمن وحاولت تزوير الحقائق ضد إيران".
وتابع "هذا البلد وكذلك بعض شركائه الأوروبيين يعرفون تماما الدور الرئيسي لإيران في وقف إطلاق النار وإرساء السلام والاستقرار في اليمن".
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