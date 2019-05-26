شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الإيرانى يصل سلطنة عمان ويبحث التطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مساعد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى وصل إلى عمان اليوم الأحد وبحث "التطورات التى تشهدها المنطقة" مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فى السلطنة يوسف بن علوى بن عبد الله.

وقال بن علوى قبل أيام إن بلاده تحاول مع أطراف أخرى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

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