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لافتات الترحيب تنتشر فى مكة المكرمة قبل انطلاق القمتين العربية والخليجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام قليلة من انطلاق القمتين الخليجية والعربية فى مكة المكرمة، انتشرت فى أرجاء المدينة لافتات ترحيب بقادة الدول العربية والخليجية المشاركين فى القمتين.

لافتات الترحيب بقادة الدول الخليجية والعربية تم تركيبها على مسافة 5 كيلو و200 متر بمناسبة القمم التى دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمقامة من 25 الى 27 رمضان بمكة المكرمة، وذلك وفق ما نشرته صفحة أمانة العاصمة المقدسة.  


لافتات ترحيب بالمشاركين فى القمتين العربية والخليجية فى مكة المكرمة

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا إلى عقد قمتين خليجية وعربية فى مكة المكرمة، يوم 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتى ضخ للنفط فى وسفن قرب سواحل الإمارات.

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