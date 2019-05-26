انت الان تتابع "زين" تحتفل بالقرقيعان في دورة الروضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم دروغبا يتوسط الخشتي والروضان وحازم إمام خلال مأدبة الإفطار

احتفلت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بفعالية القرقيعان في صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية وسط أجواء رياضية وتراثية جميلة، وذلك استمراراً لتواجدها بشكل يومي في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم ضمن رعايتها الماسية للنسخة الـ 40 من الدورة للسنة الرابعة على التوالي، والتي تأتي هذا العام تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذا الحدث الرياضي الرمضاني الأضخم من نوعه يأتي في إطار إيمانها البالغ بأهمية تشجيع المبادرات المختلفة التي تسهم في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم زين بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال دعمها المُباشر لمختلف الفعاليات الرياضية الكبرى وفي مقدّمتها دورة الروضان التي تحتل مكانة كبيرة في قلب الجمهور الكويتي ومُحبّي كرة القدم في الخليج.

وبينت زين أنه وفي إطار كون دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان مشروعاً كويتياً بحتاً وكون زين شركة وطنية كويتية رائدة، فلم تفوتان الفرصة لإدخال الجانب التراثي والمحلّي ضمن فعاليات الدورة، حيث احتفلت زين مع الجماهير الحاضرة بفعالية القرقيعان من خلال توزيع الحلوى واستضافة الأغاني التراثية الشعبية الجميلة، كما استضافت الدورة مباراة استعراضية بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والتي انتهت بفوز فريق مجلس الأمة بنتيجة 3-2، والتي عكست أجوائها روح وقيم المجتمع الكويتي الجميلة.

وأوضحت الشركة أن دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم تُعتبر الحدث الأبرز على الساحة الرياضية المحلية في الكويت خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، ويترقبها جمهور ومحبي رياضة كرة القدم في الكويت والخليج بشغف كبير نظراً لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية واستضافة أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي، حيث استضافت الدورة هذا العام كل من النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، والنجم الإيفواري ديدييه دروغبا واللذان شاركا في مأدبة إفطار رمضانية خاصة أقيمت على شرفهما بتواجد عملاء زين ممن شاركوا في مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة، كما ستستضيف النجم الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم للعام 2018، والنجم البرتغالي لويس فيغو.

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وأضافت زين أنها متواجدة في دورة الروضان بشكل يومي من خلال التفاعل الحي والمباشر مع الجماهير الحاضرة لمشاهدة المباريات، وتقدّم مسابقات تفاعلية وأنشطة رياضية متنوعة، والتي تتضمن ألعاب تفاعلية جديدة يومياً، هذا بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية وتراثية عديدة أهمها فعالية القرقيعان، إلى جانب المسابقات اليومية على حسابات زين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الجوائز القيّمة على الجماهير، وغيرها الكثير.

يذكر أن دورة الروضان لا ينظر لها على أنها دورة لكرة القدم يجرى منافساتها بين الفرق المشاركة من المؤسسات والشركات فحسب، بل باتت واحدة من أشهر الأعراس الرياضية على المستوى الدولي والإقليمي، وذلك نظرا لحجم المشاركة المتميزة لعدد كبير من نجوم العالم في كرة القدم.

وتعطي زين المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، ليس في شهر رمضان فقط، بل على مدار العام، حيث تعتبر الشركة قطاعي الشباب والرياضة ركناً أصيلاً في التزاماتها الاجتماعية ضمن حملتها الرمضانية " زين الشهور ".

وإذ أكدت الشركة أنها تؤمن بأهمية تشجيع المبادرات المختلفة التي تسهم في تنمية قطاع الرياضة والشباب في الكويت، فإنها من جانبها تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية العديد من الأبطال الكويتيين، الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.