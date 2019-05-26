الان تتابع مصر: فتاة تختطف شابا لرفضه الزواج منها وتجبره على فعل غريب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:
قررت فتاة مصرية الإقدام على حيلة غريبة من نوعها، لإرغام شاب على الزواج منها، مستعينة بـ6 أشخاص لاختطاف الشاب وتصويره عاريًا، وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة لقبول الزواج منها.
بداية الواقعة جاءت بتلقي مدير أمن محافظة القليوبية إخطارًا يفيد باختطاف طالب جامعي (23 عامًا)، من قبل 6 أشخاص أثناء ذهابه لأداء الامتحان.
ونجحت أجهزة الأمن في تحرير الطالب، الذي جرى احتجازه في إحدى ضواحي الجيزة، وضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت تحريات النيابة أنّ الطالب مرتبط عاطفيًّا بفتاة ورفض الزواج منها؛ ما دفعها للاتفاق مع الأشخاص الستة لاختطافه وإجباره على الزواج منها.
واعترف المتهمون بأنّهم، بالاتفاق مع الفتاة، صوروا الشارب عاريًا وأرغموه على التوقيع على إيصالات أمانة لإجباره على قبول الزواج من الفتاة.
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