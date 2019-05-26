هجوم حوثي على مطارات حربية سعودية.. هذا ما حدث في مرابض جيزان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في هجوم جديد على مرابض الطائرات الحربية بمنطقة جيزان السعودية المتاخمة للحدود اليمنية، أعلنت جماعة الحوثي عن عملية جديدة في تلك المنطقة.

ومؤخرا، قال تلفزيون المسيرة، التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن سلاح الجو التابع لها، شن هجوما بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جيزان بالسعودية قرب حدود اليمن.

ونقلت القناة، عن مصدر قوله إن "سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على مطار جيزان، واستهدف مرابض الطائرات الحربية، مؤكدا أن عملية استهداف المطار نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية.

ولم يرد تأكيد من السلطات السعودية أو من التحالف الذي تقوده المملكة ويحارب الحوثيين في اليمن منذ أربع سنوات.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وكانت الجماعة اليمنية أعلنت أمس السبت، سيطرة مقاتليها على ثلاثة مواقع في الشبكة وقبالة السديس في قطاع نجران.

وصباح الثلاثاء الماضي، نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة من الطراز ذاته مستهدفا مخزنا للأسلحة في المطار ذاته ما أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف.

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وذكرت "المسيرة" أن سلاح الجو المسير نفذ، في 14 مايو الجاري، عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية، حيث شنت 7 طائرات مسيرة هجمات طالت منشآت حيوية في العمق السعودي.

وأقرت السعودية بتعرض محطتي الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة.

يشار إلى أن السلطات السعودية أعادت افتتاح مطار نجران الإقليمي في السادس من الشهر الحالي، بعد أربع سنوات من الإغلاق.

واتّهم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، قبل أيام، الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين في اليمن بـ"قدرات نوعية" من صواريخ بالستية وطائرات دون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.