دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كاميرة telephoto في هاتف OnePlus 7 Pro لا تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير Android Police حول هاتف OnePlus 7 Pro أن كاميرة telephoto لا تدعم ميزة التكبير البصري حتى 3 مرات كما أشارت وان بلس في مواصفات الهاتف.

على غرار ما حدث مع هاتف OnePlus 5 سابقاً عند الترويج للهاتف بدعم ميزة التكبير البصري حتى مرتين، يأتي هاتف OnePlus 7 Pro أيضاً بنفس المشكلة، ففي الوقت الذي أشارت فيه وان بلس إلى أن الهاتف يدعم ميزة التكبير البصري حتى مرتين، إلا أن تقرير Android Police يؤكد أن كاميرة telephoto في الهاتف لا تدعم هذه القدرة في التكبير البصري.

ولقد أكد تقرير Android Police على أن ميزة التكبير البصري في الهاتف تأتي بقدرة على التكبير 2.2 مرة فقط، لتبقى نسبة 0.8 يتم تحقيقها عبر قطع الصورة دون إستخدام التكبير الرقمي لذا تبقى جودة العرض في الصورة بنفس المستوى دون أي تغيير.

كما أوضح التقرير أن ميزة التكبير البصري حتى 3 مرات في هاتف OnePlus 7 Pro تأتي مع نمط التصوير portrait بمجال رؤية أوسع من نمط تصوير portrait التقليدي أو تصوير بميزة تكبير حتى 3 مرات، كما تأتي لقطات portrait بدقة 13 ميجا بيكسل حيث يستخدم أعلى دقة في تصوير اللقطات portrait، كما أن التكبير يأتي مع هذا النمط حتى 2.2 مرة.

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ومن المتوقع أن يبلغ الطول البؤري للكاميرة مع هذا النمط 57مم كبديل لبعد بؤري 78 مم الذي روجت إليه وان بلس في الإعلان عن الهاتف، بينما يحقق الهاتف تكبير حتى 3 مرات مع صور بدقة 8 ميجا بيكسل.

يذكر أن وان بلس أكدت على أن الهاتف يأتي بميزة تكبير حتى 3 مرات دون أن تنخفض جودة العرض في الصور إلا أنه ليس تكبير بصري، لكن لن يلاحظ هذا الإختلاف غالبية المستخدمين بل محترفي وهواة التصوير بشكل خاص.

المصدر

هذا الموضوع كاميرة telephoto في هاتف OnePlus 7 Pro لا تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات ظهر على التقنية بلا حدود.