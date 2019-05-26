شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. أمطار بالسعودية وارتفاع الحرارة فى البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم الخميس، طقسا متقلبا، حيث تتزايد احتمالات هطول أمطار رعدية فى السعودية، وترتفع درجات الحرارة فى البحرين، بينما فى الإمارات، يكون الطقس متقلبا مع ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح خفيفة.

السعودية

توقعت هيئة الأرصاد السعودية هطول أمطار رعدية على ثمانى محافظات بالمملكة، فى مقدمتها مكة المكرمة، مع تدنى مستوى الرؤية الأفقية وزيادة نشاط الرياح السطحية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، اليوم الأحد، تنبيها بفرصة تكوّن سحب رعدية مُمطرة مصحوبة بتدنّى مدى الرؤية، إضافة إلى نشاط الرياح السطحية على عدد محافظات تشمل مكة، وأضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، وتربة، ورنية، وميسان، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساء.

وذكرت وكالة "واس"، أن إدارة الدفاع المدنى فى مكة المكرمة، طالبت المواطنين والمقيمين والزوار بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه فى بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مشددة على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدنى للسلامة، خاصة المتعلقة منها بالحالات المناخية.

البحرين

يسود فى مملكة البحرين، اليوم الأحد، طقسا حارا خلال النهار، وأفادت إدارة الأرصاد الجوية، أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً، مع ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.

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وتكون درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية.. والصغرى 27 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطنى الإماراتى للأرصاد أن يكون طقس اليوم متقلبا بوجه عام وغائما جزئيا مع ارتفاع فى درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربى سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:52 والثانى عند الساعة 05:18 والجزر الأول عند الساعة 12:05 والثانى عند الساعة 23:37 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والثانى عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والثانى 22:13 .