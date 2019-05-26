شكرا لقرائتكم خبر عن صورة قديمة للملك سلمان أثناء قيادته مركبة عسكرية تثير الإعجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الأكاديمى والمحلل السياسى خالد محمد باطرفى، صورة على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع، وذلك وفق لموقع صحيفة "سبق" السعودية. وعلق باطرفي على الصورة، قائلاً: الملك سلمان⁩ مع أخيه الأمير تركي بن عبدالعزيز يقود مركبة عسكرية أثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى ⁧مصر⁩ ضد العدوان الثلاثى البريطانى الفرنسى الإسرائيلى عام 1956.

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