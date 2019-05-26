شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يستبعد وقف إطلاق النار بطرابلس ويتهم الأمم المتحدة بالانحياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر فى مقابلة نشرتها صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية إنه يستبعد وقف إطلاق النار فى القتال الدائر لتحرير العاصمة طرابلس واتهم الأمم المتحدة بالسعى لتقسيم ليبيا.

وقال حفتر للصحيفة إن الحل السياسى لا يزال هو الهدف لكن العودة إليه مرهونة بالقضاء على ما وصفها بالميليشيات. وأضاف أن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لم يعد محايدا.

وقال إن تقسيم ليبيا قد يكون هو هدف خصوم بلاده وإنه يعتقد أن هذا ما يريده سلامة أيضا.