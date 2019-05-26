مقتل 6 مدنيين بقصف النظام مناطق "خفض التصعيد" شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 6 مدنيين في قصف جوي لمقاتلات النظام السوري، على الأماكن المأهولة بالسكان داخل مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن مقاتلات النظام شنت الليلة الماضية غارات على بلدتي كفرنبل وخان شيخون وقرى أرمنايا والفطيرة وترملة ودير سنبل وحاس والهبيط بمحافظة إدلب.

وأضافت المصادر أن القصف طال أيضا بلدات كفرنبودة واللطامنة وكفر زيتا في الريف الشمالي لمحافظة حماة.

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وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن القصف الذي طال المناطق والقرى المذكورة، خلف 6 قتلى من المدنيين.

وأطلقت قوات النظام السوري وحلفاؤه الروس و المجموعات الإرهابية التابعة لإيران في 25 نيسان/ الماضي، حملة عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة المعارضة في منطقة خفض التصعيد، وسيطرت على بلدة كفرنبودة وعدد من القرى في ريف حماه.

وقبل أسبوع، شنت فصائل المعارضة هجوماً معاكسا و تمكنت من استعاد بلدة كفرنبودة، وقرية تل هواش، فيما يتواصل هجوم فصائل المعارضة لاستعادة بقية النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام.

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