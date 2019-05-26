معتقلون فلسطينيون بسجون إسرائيل يصومون أياما متتابعة لسوء الأطعمة

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، الأحد، إن المعتقلين الفلسطينيين في مركز توقيف "عصيون" الإسرائيلي جنوبي بيت لحم بالضفة، يعانون ظروفاً صعبة وقاسية بسبب سوء المعاملة، خصوصا في شهر رمضان.

وذكرت محامية الهيئة التي زارت أسرى مركز التوقيف، أن الأسرى يصومون أياما متتالية، ولا يتناولون سوى بعض الماء بسبب سوء الأطعمة التي تقدم لهم كإفطار من حيث الكم والنوعية، ما يدفع المعتقلين للرفض والاحتجاج بإرجاعها وعدم تناولها.

وأوضحت في بيان وصل الخليج 365، أنه وفي بعض الأحيان، تتكون الوجبة من بيضة باردة سيئة الطعم، مضى على طهيها عدة ساعات، وأحيانا أخرى قطعة خبز عليها قليل من اللبنة عند منتصف الليل، كما تتعمد الإدارة تقديم مياه ساخنة وغير نظيفة للمحتجزين.

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وأضافت الهيئة، أن من "أساليب التنغيص على المعتقلين خلال شهر رمضان، رفض إدارة السجون توفير مراوح لهم في مراكز التوقيف والسجون الصحراوية، لتلطيف الأجواء الحارقة في فصل الصيف شديد الحرارة والرطوبة".

وطالبت الهيئة، المؤسسات الحقوقية الدولية "بضرورة التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين والموقوفين خلال هذا الشهر الفضيل، والعمل على توفير احتياجاتهم من الطعام الجيد والماء البارد لا سيما بظروف الطقس الحالية".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء ومرضى، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.