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ويأتي ذلك تطبيقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي بدأ العمل بها في 11 رمضان الجاري، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
© AFP 2019 / HASSAN AMMAR
ووفقا للمادة، فإنه إذا تمتع الموظف بإجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر المبارك، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف الاعتيادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية في السعودية، سلطان الظاهر، بأن إجازة العيد ستبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وبذلك، يكون يوم الخميس المقبل 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو/أيار الجاري هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة... السعودية تهدي "استثناء" لموظفيها في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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