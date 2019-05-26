دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإنستقرام تدعم ميزة عرض محتوى الفيديو في الوضع الأفقي على IGTV الآن ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة الإنستقرام عن بدء دعم نمط العرض الأفقي لمحتوى الفيديو في تطبيق IGTV وذلك كإستجابة من الشركة للمستخدمين وبعض ناشري المحتوى.

جاء تطبيق IGTV من الإنستقرام لدعم المستخدمين في نشر وعرض محتوى الفيديو في مدة زمنية أطول من الفترة المحددة على الإنستقرام، واليوم تضيف شركة الإنستقرام ميزة مطلوبة من مستخدمي التطبيق وناشري المحتوى، حيث يدعم التطبيق الآن ميزة عرض الفيديو في الوضع الأفقي.

ولقد إقتصر تطبيق IGTV منذ إنطلاقه على عرض محتوى الفيديو بشكل رأسي، إلا التطبيق جاء ببعض المحتوى المميز للمناظر الطبيعية على سبيل المثال، والذي تتطلب بالضرورة دعم النمط الأفقي في العرض للحصول على عرض مميز بكامل الشاشة على الهواتف الذكية.

كما أكدت شركة الإنستقرام في منشور جاء في صفحة المدونة الخاصة بالشركة، أن هذا التطور في تطبيق IGTV هو إستجابة لتعليقات الناشرين ومستخدمي التطبيق، كما أكدت على أن إضافة ميزة العرض الأفقي إلى الوضع الرأسي في تطبيق IGTV تحاكي تطوير تطبيق الإنستغرام الذي توسع من دعم الصور ذات الإطار المربع الشكل فقط في 2015.

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أيضاً أشارت شركة الإنستقرام أن هذا النمط الجديد في عرض محتوى الإنستقرام سيقدم دعم أكبر للمبدعين في تطوير وإبتكار محتوى مميز في تطبيق IGTV.

يذكر أن دعم تطبيق IGTV لوضع عرض محتوى الفيديو بشكل أفقي يأتي في إطار جهود الإنستقرام لتحقيق الإنتشار بالتطبيق ودفع ناشري ومبتكري المحتوى على اليوتيوب للإنضمام لتطبيق IGTV وذلك بهدف دفع التطبيق لتحقيق الأرباح وجذب المعلنين.

المصدر

هذا الموضوع الإنستقرام تدعم ميزة عرض محتوى الفيديو في الوضع الأفقي على IGTV الآن ظهر على التقنية بلا حدود.