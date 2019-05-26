شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق لائحة الموارد البشرية على إجازة العيد هذا العام لأول مرة.. ما الفرق؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الرياض:
تُعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام أول إجازة رسمية يتقرر عدم احتسابها ضمن مدة الإجازات الاعتيادية لموظفي الخدمة المدنية بالدولة، وذلك تطبيقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي بدأ العمل بها ١١ رمضان الجاري.
وتنص المادة الـ١٦٠ من اللائحة على أنه إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.
ووفقًا للمادة فإنه إذا تمتع الموظف بإجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر المبارك، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف الاعتيادية.
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