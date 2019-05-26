شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سارق سيارة يدهس مالكها ويلوذ بالفرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه لصّ يقوم بسرقة مركبة من أمام أحد المحلات التجارية يُعتقد أنها بالرياض. واستغل اللص وضع المركبة قيد التشغيل لسرقتها، وحاول مالكها منعه من الاستيلاء عليها، قبل أن يسقط أرضًا، ليقوم السارق بدهسه والفرار من الموقع. Advertisements

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