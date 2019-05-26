الجيش الأمريكي: إيران مسئولة عن هجمات خليج عمان

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الحرس الثوري الإيراني - صورة أرشيفية
أعلن الجيش الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات التي تعرضت لها سفن لنقل النفط في خليج عمان قبالة دولة الإمارات، ما دفع أمريكا لنشر مزيد من القوات في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المعلومات الاستخباراتية تُرجِح أن حملة إيرانية تربط بين التهديدات في المنطقة. وأوردت وكالة "رويترز" عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: "نحن ننسب الهجوم إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.
وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، فإن أربع سفن تجارية تابعة للسعودية والإمارات والنرويج تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، في الـ 12 من الشهر الجاري. وذكرت الخارجية الإماراتية أن الأضرار التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات
وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، فإن أربع سفن تجارية تابعة للسعودية والإمارات والنرويج تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، في الـ 12 من الشهر الجاري.
وذكرت الخارجية الإماراتية أن الأضرار التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات بشرية، كما لم يحدث أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.
وأشارت إلى أن فرقًا متخصصة تجري تحقيقات من أجل كشف ملابسات الحادث التخريبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، على أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج، حين الانتهاء من إجراءاتها.
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