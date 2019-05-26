“إنستجرام” يسرب أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني

جدة - عمرو شويل سان فرانسيسكو - الخليج 365:

قال باحث متخصص في تكنولوجيا المعلومات إن موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” سرب بيانات الاتصالات الخاصة بعدد كبير من المستخدمين بما فيها أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن ديفيد ستاير، خبير البيانات أنه تم رصد كود المصدر لحسابات بعض مستخدمي “إنستجرام” بما في ذلك معلومات الاتصالات الخاصة بهم عندما يتم تحميل الحساب على صفحة متصفح الإنترنت، مشيرا إلى أنه أبلغ “إنستجرام” بهذا الاكتشاف في وقت سابق من العام الحالي.

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يذكر أن بيانات الاتصالات الخاصة بالمستخدمين لا تظهر على صفحة بيانات المستخدم بل تظهر على نسخة الكمبيوتر الشخصي من موقع “إنستجرام”، رغم أن التطبيق الخاص بالموقع يستخدم هذه البيانات في التواصل مع المستخدم.

وقال ستاير إن هذه الثغرة أدت الى تسرب معلومات آلاف المستخدمين وبينهم أفراد وشركات وعلامات تجارية شهيرة، مضيفا أن وضع معلومات

الاتصالات الخاصة بالمستخدم في “كود المصدر” يتيح للقراصنة سرقة هذه المعلومات، وتجميعها فيما يشبه قائمة أرقام الهاتف.

من ناحيتها قالت ستيفاني أوتواي، المتحدثة باسم إنستجرام ، إن: “معلومات الاتصالات التي تم اكتشافها في هذه الحالة ليست معلومات سرية،

لكن معلومات الاتصال الخاصة بأي عضو في مجتمع إنستجرام يمكن عرضها إذا اختار المستخدم تغيير حسابه إلى حساب تجاري”.

وذكر ستاير أنه اكتشف وجود أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني في كود مصدر منذ أكتوبر الماضي على الأقل من خلال البحث على نسخة محفوظة في الأرشيف من حسابات إنستجرام، مضيفا أنه أبلغ الشركة بهذا الاكتشاف في فبراير الماضي وأنه تم علاج المشكلة في مارس الماضي.