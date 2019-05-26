"لاين" يضيف خاصية حذف للرسائل آلياً

أصبح تطبيق المحادثة الفورية الياباني الشهير "لاين" أحدث التطبيقات التي تستنسخ خاصية الحذف التلقائي للرسائل على طريقة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهيرة "سناب شات"، وفقالموقع 24.

وذكرت شركة "لاين" التي تدير التطبيق أنها أضافت خاصية حذف المشاركات بعد 24 ساعة من نشرها. وقد تم توفير الخاصية الجديدة للمستخدمين وهي تشبه خاصية حذف الرسائل في تطبيقات "سناب" و"إنستغرام" وغيرها التي تتيح خيار تحديد فترة بقاء أي رسالة ثم حذفها آلياً.

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة "لاين" القول إنه "مع حذف المشاركات بعد 24 ساعة، لن تكون هناك حاجة إلى القلق من زيادة عدد المشاركات عن الحدود المطلوبة أو استمرار مشاركات معينة على حساب المستخدم .. القصص تسمح للأصدقاء بمعرفة المعلومات الفورية على يوميات (تايم لاين) المتاحة في نفس اللحظة".

يذكر أن تطبيق "لاين" ينتشر بشكل خاص في منطقة آسيا حيث يصل على مستخدميه في هذه المنطقة إلى حوالي 164 مليون مستخدم منهم 80 مليون مستخدم في اليابان و44 مليون مستخدم في تايلاند و21 مليون في تايوان و19 مليون في إندونيسيا .