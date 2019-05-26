فيس بوك تطور طريقة عرض المشاركات وفقاً لتفضيلات المستخدم

طورت شبكة فيس بوك طريقة ترتيب عرض مشاركات "آخر الأخبار" على صفحة المستخدم وفقاً لتحليل بيانات المسح االذي تجريه الشبكة لمستخدميها لمعرفة تفضيلات المستخدم.

وذكرت شبكة فيس بوك في بيان إن المشاركات من أفراد أسرة وأصدقاء المستخدم والمقالات الإخبارية والفيديوهات المنشورة على الصفحات التي يتابعها المستخدم ستظهر في مقدمة الصفحة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تحليل وتحديد تفضيلات المستخدم يستند إلى معايير كيفية وليس إلى كم الوقت الذي يقضيه المستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي.

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كما يرصد المسح بيانات المستخدم، تفضيلات وتعليقاته وما يعيد نشره على حسابه بالإضافة إلى مدى تفاعله مع أصدقائه الذين يتم تصنيفهم باعتبارهم الأصدقاء المقربين وكذلك عدد الأصدقاء المشتركين بين كل مستخدمين اثنين.

كما تتابع لوغاريتمات التنبؤ بتفضيلات المستخدمين على موقع فيس بوك أصحاب الصور الي يتم إضافة "إشارة إلى صورة" لهم في الصور المشتركة والأصدقاء الذين يتفاعلون أو يعلقون على نفس الصورة أو الأصدقاء الذين يراجعون نفس الأماكن.

وأشارت فيس بوك إلى أنها ستقوم بتحديث نموذج التنبؤ بتفضيلات المستخدم باستمرار لرصد أي تغيير في تفضيلاته، سواء بالنسبة للأشخاص أو للصفحات.