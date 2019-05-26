إضاءة "الخارجية المصرية" احتفالا بيوم أفريقيا

أضاءت وزارة الخارجية المصرية مبناها بكلمة Africa، احتفالا بيوم أفريقيا الذي يواكب ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي عام ١٩٦٣، وفقا للعين الإخبارية.

وأعدت وزارة الخارجية برنامجا خاصا للاحتفال هذا العام بيوم أفريقيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بـ3 لغات، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في العام الحالي.

وهنأ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أبناء القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا، السبت، مشيرا إلى أن هذه الذكرى التاريخية شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، والتي دشنت عهدا جديدا في مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة.