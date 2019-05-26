مسافرة تعطل إقلاع طائرة حتى تنتهي ابنتها من التسوق

تأخرت إحدى رحلات الطيران من مطار سوفارنابومي في بانكوك بتايلاند إثر تعطيل إحدى المسافرات للطائرة حتى تنتهي ابنتها من التسوق في المطار، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب ما نقله موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، عن صحيفة بانكوك بوست، أثارت إحدى المسافرات غضب 160 راكباً، بعد تأخر رحلتهم لمدة نصف ساعة، بسبب تعطيل الراكبة إقلاع الطائرة، مطالبة الطاقم بانتظار ابنتها التي كانت لا تزال تتسوق في المنطقة الحرة من المطار، بأن استلقت في ممر دخول ركاب الطائرة.

وأظهرت لقطات صوّرها شاهد عيان على الواقعة، جلوس المسافرة على ممر الركاب، بينما كان يتحدث معها أحد المضيفين.

ووقع الحادث على متن رحلة من بانكوك إلى شنجهاي لشركة الخطوط الجوية الصينية spring airlines، وقال متحدث باسم الشركة إن الراكبة استقلت الطائرة لكنها حاولت منع مدير المقصورة من إغلاق بابها، ولم تقلع الطائرة إلا بعد أن وافقت الراكبتان على الانتقال إلى رحلة طيران أخرى.

وأدانت شركة Spring Airlines ما وصفته بالسلوك "غير المتحضر" للراكبة في حين حث مستخدمو الإنترنت الصينيون هيئة السياحة على إدراجها في القائمة السوداء.