صحيفة: الحريري إلى السعودية لتمثيل لبنان

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© REUTERS / Zoubeir Souissi
وأشارت مصادر وزارية لبنانية للصحيفة إلى أن "قمتي مكة إلى جانب اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ثلاث محطات حاسمة في التوقيت والمضمون، بعدما بلغت الاستفزازات الإيرانية حداً لا يمكن السكوت عنه، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الدول الخليجية والعربية، وبالتالي فإن لبنان معني كغيره من الدول العربية، بعدم القبول بهذه السياسة الإيرانية العدوانية".
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