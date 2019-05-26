مصر تشتري 2.7 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم

وتقول مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إنها تتوقع شراء 3.6 مليون طنا محليا هذا العام، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Sergei Subbotin

يشار إلى أن وزارة التموين المصرية، أعلنت في شهر فبراير/شباط، فرت تمويلا بقيمة 213 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل مشتريات القمح اللازمة لإنتاج الخبز المدعم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدبير 1.02 مليون طن من القمح، وفقا لرويترز.

ولفت البيان إلى أن مصر تعد أكبر بلد مشتر للقمح في العالم، وأن هدف شراء هذه الكمية هو تغطية احتياجاته حتى بداية السنة المالية الجديدة في يوليو/ تموز باستخدام تلك الأموال.