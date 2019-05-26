- 1/2
- 2/2
وتقول مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إنها تتوقع شراء 3.6 مليون طنا محليا هذا العام، وفقا لرويترز.
© Sputnik . Sergei Subbotin
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدبير 1.02 مليون طن من القمح، وفقا لرويترز.
ولفت البيان إلى أن مصر تعد أكبر بلد مشتر للقمح في العالم، وأن هدف شراء هذه الكمية هو تغطية احتياجاته حتى بداية السنة المالية الجديدة في يوليو/ تموز باستخدام تلك الأموال.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تشتري 2.7 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.