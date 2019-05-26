وزير الخارجية العراقي يؤكد دعم بلاده لطهران ضد العقوبات الأمريكية

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الحكيم عقب لقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد اليوم الأحد "نحن بالضد من العقوبات الأمريكية ونقف مع إيران"، حسب ما نقلت عنه قناة "السومرية نيوز" العراقية.
© REUTERS / U.S. Navy
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران لديها رغبة قوية في بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج.
وأكد ظريف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن "طهران اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة".
وشدد وزير الخارجية الإيراني، الذي وصل بغداد أمس السبت في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين، على أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، داعيا الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها وعمل المزيد للحفاظ عليه. وقال إن "الحديث لا يكفي للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى الأوروبيين اتخاذ إجراءات عملية".
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