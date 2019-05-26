دحلان: صفقة القرن قيد التطبيق والجميع يدعي أنه يريد إسقاطها

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© AFP 2019 / AHIKAM SERI
ودعا دحلان إلى من يمتلك المصداقية لمواجهة الصفقة للموافقة على حكومة وحدة وطنية انتقالية، ثم يعيد الأمانة لأهلها عبر الانتخابات.
وأكد دحلان أن "الرهان بالمرحلة الحالية ليس على الوضعين الإقليمي والدولي، بل على الوحدة الفلسطينية كحل، ومخرج من كل مشاكل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن كل تراكمات التجارب السابقة".
كما طالب بتنفيذ برنامج عمل وطني واحد لمواجهة صفقة القرن، معتبرا أن من يعارض هذا يساهم ويعزز الصفقة.
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