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بعيدا عن الرسميات.. ملكة الأردن تنشر فيديو "لمة الإفطار"

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دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع

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الأردن.. إفطار ملكي بعيد عن الرسميات

سكاي نيوز عربية

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نشرت الملكة رانيا العبدالله، ليل الجمعة السبت، مقطع فيديو على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، يظهر تناول العائلة المالكة لوجبة الإفطار في رمضان.

ويبدأ الفيديو بلقطات تبين شرب الملك عبد الله الثاني للماء، الذي رافق أذان المغرب، وإلى جانبه ولي عهده، الأمير الحسين، وهو يسكب الماء في كؤوس وضعت أمامه، قبل أن يعطي إحداها إلى شقيقه الأصغر، الأمير هاشم الذي كان واقفا بجانبه.

وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بتعليق جاء فيه: "أحلى لمة على الإفطار".

وفي لقطات أخرى، كانت الأميرة سلمى تساعد والدتها الملكة في تحضير مائدة الإفطار، قبل أن يتحلق أفراد العائلة حول المائدة.

وكان لافتا في الفيديو، الذي بدا أنه صور عبر هاتف ذكي، العفوية والبساطة التي اتسم بها أفراد العائلة المالكة، بعيدا عن الرسميات، إذ لم يتواجد خدم أو مرافقون في المكان، كما أرتدى الملك وأفراد أسرته ملابس غير رسمية، فضلا عن قيام الملكة وابنتها بإعداد المائدة.

وفي ختام الفيديو، سألت الملكة رانيا أفراد أسرتها: "كيف الورق؟"، في إشارة إلى وجبة "ورق العنب" الموجودة على الطاولة. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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