رئيس برلمان العراق: بغداد ستلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان العراقى، محمد الحلبوسى اليوم الأحد، إن العراق سيلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن .
وذكر بيان أصدره مكتب الحلبوسى - ونقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس مجلس النواب العراقى التقى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.
وأكد الحلبوسى - خلال اللقاء - حرص بلاده على الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول المنطقة، منوها إلى خطورة التصعيد فى المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف .
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