شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: نرفض تصرفات واشنطن أحادية الجانب تجاه طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم إن بغداد ترفض التصرفات الأمريكية أحادية الجانب، موضحا أن بلاده تقف إلى جانب إيران وستكون وسيطا بين الطرفين.

تأتى تصريحات المسئول العراقى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، والذى يقوم حاليا بزيارة إلى العراق.