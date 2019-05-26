شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ونشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار ، وخباش، وشرورة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة نجران الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى.