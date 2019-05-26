شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أممى يصل عدن لبحث إعادة انتشار ميلشيات الحوثى فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار فى الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد اليوم الأحد، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأفادت مصادر لقناة العربية الحدث الإخبارية بأن لوليسجارد سيلتقى أعضاء الفريق الحكومى فى لجنة إعادة الانتشار؛ وذلك بالرغم من تحفظ الشرعية اليمنية على ما يسمى بإعادة الانتشار الأحادى الجانب الذى أعلنت ميليشيات الحوثى تنفيذه من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى .
يأتى هذا بعد أن تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى رسالة إلى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بتكثيف الجهود من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم بكافة بنوده، بعد انتقاد الحكومة اليمنية لمساعى المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيثيس بشأن اتفاق الحديدة، وإعادة الانتشار فيه، واتهامه بعدم الحياد وشرعنة سيطرة الميليشيات على موانئ الحديدة.
يذكر أن كبير المراقبين الدوليين فى اليمن الجنرال مايكل لوليسجارد كان قد أكد الأسبوع الماضى أن فريقه ملتزم بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل .
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