شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: اعتقال مسئول خلية بيت المال فى داعش بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابى غربى محافظة الأنبار.
وقالت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان نقله راديو (سوا) الأمريكى - إن "هذا القيادى كان أحد المسؤولين عن ما يسمى (خلية بيت المال) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء بعد متابعة مستمرة فى محافظة الأنبار غربى العراق .
وكانت شرطة محافظة نينوى قد أعلنت - فى وقت سابق - أنها ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابى من الذين كانوا مسؤولين عن خطف النساء الأيزيديات؛ بناء على معلومات استخبارية.
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