وزير الخارجية العراقي: نقف مع طهران ضد العقوبات الأمريكية‎

كشف وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، اليوم الأحد، عن هدف زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الى العراق، مؤكداً وقوف بلاده مع طهران ضد العقوبات الأمريكية.
وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، في بغداد، تابعته الخليج 365، أن "زيارة ظريف تهدف لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تخص قضايا مهمة وهي حفر شط العرب وبناء المدن الصناعية والربط الحديدي".
وأضاف وزير الخارجية العراقي أن ملف العلاقات بين البلدين محور مهم أيضا في هذه الزيارة، مؤكداً "وقوف العراق مع إيران ونحن ضد العقوبات الأمريكية على إيران".
من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، "أجرينا مباحثات جيدة جداً بشأن الظروف التي تعيشها المنطقة".
وأعلن ظريف، "بدأنا العمل بربط سكك حديدية بين العراق وايران".
يتبع//
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