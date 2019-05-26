الجيش الإسرائيلي يُصيب شابين جنوبي قطاع غزة

غزة/هاني الشاعر/الخليج 365-



أُصيب شابان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، بالقرب من السياج الفاصل جنوبي قطاع غزة.



وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 نقلا عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار، على شابيْن، تواجدا بالقرب من السياج الفاصل، ما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى "المستشفى الأوربي"، جنوبي القطاع، لتلقي العلاج.



ولم تُصدر وزارة الصحة بغزة بيانا فوريا حول الحادث، كما لم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا.



لكنّ مصدر طبي فلسطيني، قال لوكالة الخليج 365، إن الشاب الأول أصيب بعيار ناري في القدم، والثاني بعيار ناري أسفل البطن، ووصف حالتهما بالمتوسطة.

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