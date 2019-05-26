الان تتابع دراسة: السجائر الإلكترونية تقمع مناعة الجسم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
أجرى باحثون في جامعة كارولينا الشمالية، دراسة على مدخنين، ومستخدمي السجائر الإلكترونية وغير مدخنين، حول كيفية محاربة أجسامهم عدوى الإنفلونزا. وشارك 47 متطوعاً في الدراسة التي توصلت إلى نتائج مذهلة، حيث أعطت كل مجموعة نفس النسخة المخفّفة من الإنفلونزا.
واحتلت الأجهزة المناعية للمدخنين المرتبة الأخيرة في التغلب على المرض، حيث أظهرت النتائج قدرة الفيروس على تكرار نفسه.
أما مستخدمي السجائر الإلكترونية، فاختلفت طريقة ردة فعل أجسامهم، إذ كان خط الدفاع الأول لأجسامهم، أي الجينات والبروتينات المشاركة في الجهاز المناعي الفطري، مقموعاً. كما أنَّ قدرتهم في التغلّب على المرض كانت أضعف مقارنةً بغير المدخنين.
وافترض الباحثون أنه على المدى الطويل، يمكن لاستخدام السجائر الإلكترونية أن يثبط استجابة الجسم ومحاربته لفيروس الإنفلونزا، فيما أوضحت الباحثة صاحبة الدراسة أنها ركزت على دراسة الإنفلونزا فحسب، مضيفة: “ولكن يمكن أن تنطبق النتائج أيضاً على أنواع أخرى من العدوى التنفّسية التي قد تصيبنا طوال العام. وبكوني باحثة، أعلم أنه من المحتمل أن تلعب السجائر الإلكترونية دوراً في الحدّ من ضرر التبغ”.
واستططردت: “ولكن أعتقد أنَّ على الشباب واليافعين النظر إلى الخطر المتزايد للإصابة بالعدوى على أنه رادع لاستخدام هذه السجائر الإلكترونية، لا سيما الأشخاص الذين ما زالت أجسامهم تنمّي الجهاز المناعي والعقل”.
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