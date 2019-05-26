البرهان: لا علاقات مع أي دول تضر بمصالح مصر ودول الخليج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكد رئيس المجلس العسكري السوداني، أنه لن يكون هناك أي علاقات مع دولة تضر بمصالح مصر ودول الخليج.



وقدم رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان الشكر لمصر ودول الخليج، خلال مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة.

وأكد البرهان، أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا نية لانسحابه، وأنه يدعم العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكداً أن ضبط الحدود بين مصر والسودان من أهم الأولويات لمنع عمليات تهريب السلاح.

وبحسب قناة "العربية"، سيبحث السيسي والبرهان عدة ملفات بينها سد النهضة والسلام مع جنوب السودان، كما ستركز المباحثات المصرية السودانية على زيادة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

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وقال السيسي "إننا كدول جوار للسودان نتطلع لتقديم العون والمؤازرة لشعبه"، مؤكداً أن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عبر حوار شامل".

في المقابل، تم التأكيد لرئيس المجلس العسكري السوداني على وجود دعم عربي مصري خليجي لدولة السودان على كافة الأصعدة.

وأبلغت مصر البرهان دعمها الوصول إلى حلول سلمية في السودان، بما يتوافق مع رغبة الشعب السوداني وأنها على أتم استعداد لرعاية مبادرات لدعم الشعب السوداني.