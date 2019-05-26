كيف تتخلص من العرق ورائحته في الصيفّ ؟

نتشر العرق ويسبب مشكلة مزعجة خاصة في فصل الصيف، لما يسببه من انبعاث رائحة كريهة وابتلال الملابس. وللتخلص من هذه المشكلة نصحت مجلة "تست" الألمانية المعنية باختبار السلع والمنتجات، استخدام مزيلات العرق المعروفة باسم "مضادات التعرق" باعتبارها الوحيدة القادرة على محاربة رائحة العرق الكريهة ومنع البلل. وتعتمد مضادات التعرق على الألومنيوم في القضاء على الرائحة الكريهة والبلل، وشددت المجلة على ضرورة توخي الحذر عند استعمال مضادات التعرق بسبب الشكوك في خطر الألومنيوم على الصحة عند استخدامه بكثافة كبيرة لفترة طويلة.

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