شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعتزم استخراج اليورانيوم من شمال موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة (أورا) الأسترالية عزمها استخراج اليورانيوم من شمال موريتانيا.

وأفاد بيان للشركة - نشرته صحيفة (أقلام) الموريتانية اليوم،الأحد، بأن الشركة تخطط للبدء في استخراج اليورانيوم من الشمال الموريتاني العام القادم، مشيرا إلى "إيجابية التحاليل المخبرية" التي أجرتها الشركة على عينات من اليورانيوم مأخوذة من منطقة تيرس بشمال موريتاتيا، حيث تم إثبات قابلية البيع لليورانيوم المكتشف في منجم تيرس، والذي تباشر الشركة عمليات التنقيب فيه.

وحسب البيان، خلال التجارب على العينات في مخابر المنظمة الاسترالية للعلوم النووية والتكتنولوجيا تم استخلاص أكسيد اليورانيوم بمعدل نقاء مطابق للمعايير المعتمدة دوليا، وهو ما يشجع على مواصلة التجارب المخبرية على العينات.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة (أورا) الأسترالية إن إنتاج أكسيد اليورانيوم من منجم تيرس الموريتاتي يعد "خطوة جدية" في اتجاه التحول إلى مرحلة الإنتاج، ويعزز من فرص التسويق وتقدم المفاوضات بشأن تمويل المشروع.

ويقع منجم تيرس في أقصى الشمال الموريتاتي بالقرب من الحدود مع الجزائر في أعماق الصحراء، ويوجد اليورانيوم الخام عند عمق خمسة أمتار وسهل الاستخراج وتصل الطاقة الإنتاجية للمنجم حوالي أربعمائة طن يسترج على مدى خمسة عشر عاما.

وكانت الحكومة الموريتانية قد منحت - العام الماضي - رخصة لاستخراج اليورانيوم من منجم (تيرس) للشركة الأسترالية مقابل 15 في المئة من الإنتاج.