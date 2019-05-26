مباريات اليوم الأحد : #الزمالك أمام #نهضة_بركان في النهائي المرتقب

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صحيفة الخليج الإلكترونية
نهائي الكونفدرالية
الزمالك مع نهضة بركان المغربي 11.00 مساء
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
المكسيك مع اليابان 4.30 عصرا
السنغال مع كولومبيا 7.00 مساء
الإكوادور مع إيطاليا 7.00 مساء
بولندا مع تاهيتي 9.30 مساء
الدوري الإيطالي
تورينو مع لاتسيو 4.00 عصرا
سامبدوريا مع يوفنتوس 9.30 مساء
فيورنتينا مع جنوى 9.30 مساء
أتلانتا مع ساسولو 9.30 مساء
إنتر ميلان مع إمبولي 9.30 مساء
روما مع بارما 9.30 مساء
سبال مع ميلان 9.30 مساء
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