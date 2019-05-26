مباريات اليوم الأحد : #الزمالك أمام #نهضة_بركان في النهائي المرتقب

يقام، اليوم الأحد، مباريات في نهائي الكونفدرالية والدوري الإيطالي وكأس العالم للشباب..

نهائي الكونفدرالية

الزمالك مع نهضة بركان المغربي 11.00 مساء

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019

المكسيك مع اليابان 4.30 عصرا

السنغال مع كولومبيا 7.00 مساء

الإكوادور مع إيطاليا 7.00 مساء

بولندا مع تاهيتي 9.30 مساء

الدوري الإيطالي

تورينو مع لاتسيو 4.00 عصرا

سامبدوريا مع يوفنتوس 9.30 مساء

فيورنتينا مع جنوى 9.30 مساء

أتلانتا مع ساسولو 9.30 مساء

إنتر ميلان مع إمبولي 9.30 مساء

روما مع بارما 9.30 مساء

سبال مع ميلان 9.30 مساء