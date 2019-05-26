أنمار_الحائلي يعلن ترشحه لرئاسة نادي #الاتحاد

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أكد أنمار الحائلي عضو شرف نادي الاتحاد على اعتزامه الترشح لرئاسة النادي وذلك خلال الانتخابات التي ينتظر إجراءها خلال العام الحالي.
وأعلن الحائلي خلال تصريحاته لصحيفة “الرياضية” السعودية أنه يعتزم الترشح مشيراً إلى استفادته من تجربته السابقة عندما كان رئيساً للنادي خلال عام.
وقالت الصحيفة السعودية، أن الحائلي يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد بميزانية كبيرة وأسماء إدارية كبيرة.
وتشير تقارير صحفية إلى أن لؤي ناظر لم يستقر حتى الآن على موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد حيثُ ينتهي تكليفه بالرئاسة بعد عيد الفطر.
وكان لؤي ناظر قد تولى رئاسة الاتحاد في منتصف الموسم المنقضي حيثُ جاء بعد استقالة نواف المقيران الذي رحل على خلفية تدهور أحوال الفريق الكروي.
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