أنمار_الحائلي يعلن ترشحه لرئاسة نادي #الاتحاد

وقالت الصحيفة السعودية، أن الحائلي يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد بميزانية كبيرة وأسماء إدارية كبيرة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن لؤي ناظر لم يستقر حتى الآن على موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد حيثُ ينتهي تكليفه بالرئاسة بعد عيد الفطر.

وكان لؤي ناظر قد تولى رئاسة الاتحاد في منتصف الموسم المنقضي حيثُ جاء بعد استقالة نواف المقيران الذي رحل على خلفية تدهور أحوال الفريق الكروي.