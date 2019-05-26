مانشستر_يونايتد يقدم عرضًا بقيمة ٧٠ مليون جنيه استرليني من أجل #دي_ليخت

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صحيفة الخليج الإلكترونية
قدم مانشستر يونايتد عرضًا رسميًا بقيمة ٧٠ مليون جنيه استرليني لـ أياكس من أجل دي ليخت حسب مصادر هولندية كما اكدت ان الليلة مانشستر يونايتد أصبح موقف ممتاز لحسم الصفقة.
موقف يونايتد معقّد بسبب إصرار دي ليخت على الانضمام لفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا. لكن يونايتد عرض أعلى مبلغ من بين الأندية المهتمة برشلونة ومانشستر سيتي الذي عاد للصورة مجددًا.
مانشستر يونايتد تدخل في الصفقة بعد أن رفض برشلونة دفع ١٢ مليون لـ رايولا وكيل أعمال اللاعب لحسم الصفقة.
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