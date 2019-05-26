صحيفة الخليج الإلكترونية وقع مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري على عقد تدريبه يوفنتوس لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل وفقاً للصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري. وكان اليوفي أعلن رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري منذ أكثر من أسبوع ليسدل الستار على مسيرة 5 سنوات مع بطل الدوري الإيطالي. وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن ساري سيحصل على 6 مليون جنيه إسترليني راتب سنوي مع السيدة العجوز. وسيبحث البلوز عن مدرب جديد هذا الصيف، ومن المرجح أن يكون مدربل ديربي كاونتي وأسطورة النادي فرانك لامبارد، ولكن خلافة ساري لن تكون مهمة سهلة خاصة مع حرمان البلوز من إبرام انتقالات جديدة في الميركاتو الصيفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحفي إيطالي يعلن مدرب #يوفنتوس الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.